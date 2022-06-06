مصرع عامل في انهيار سقف مبنى تابع لوحدة محلية في سوهاج

لقى موظف مصرعه في سوهاج إثر نهيار جزء من سقف مبنى تابع للوحدة المحلية بطهطا .

تبلغ لقسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بانهيار جزء من سقف مبنى تابع للوحدة المحلية دائرة القسم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بانهيار جزء من سقف مبنى تابع للوحدة المحلية دائرة القسم.

بانتقال مأمور وضباط القسم وقوات وحدة الإنقاذ البري، و بالفحص تبين انهيار جزء من سقف مبني خالي، تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، مُشيد بالخرسانة ومكون من طابق واحد على مساحة 400 متر.

وذلك حال قيام الوحدة المحلية بإزالته تمهيداً لتجديده؛ نتج عن ذلك وفاة المدعو (موسي م ع م- 45 عامل- ويقيم دائرة مركز المراغة)، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وبسؤال كل من:"شقيق المتوفي حسام م ع م- 35 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز المراغة، محمد ا ا ع- 42 سنة- مقاول- ويقيم الإسكندرية)، قررا بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية.

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.