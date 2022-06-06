مصير ثروة شاكيرا بعد الانفصال.. التفاصيل الكاملة لأزمة خيانة بيكيه

كشفت صحيفة «latin post» أن شاكيرا تسعى للاحتفاظ بحضانة طفليها مايان، وساشا، من بيكيه، وكان كل من شاكيرا وبيكيه قد وقعا عدة تعاقدات إعلانية تعود بدخلاً سنويا مشتركا للطرفين، ومن المتوقع أن تقوم نزاعات مالية بينهما بسبب عائدات الاعلانات التجارية والأعمال المشتركة.

وقالت لوسي شقيقة شاكيرا أنها لم تكن تعلم ما مرت به المغنية الكولومبية الشهيرة من قبل، لأنها تعيش خارج إسبانيا وتتواصل معها على فترات.

وأكدت شقيقة شاكيرا في تصريحات صحفية لها، أن المغنية الشهيرة سافرت خارج إسبانيا في رحلة للتعافي بعد إعلان انفصالها عن بيكيه رسميا في بيان إعلامي مقتضب.

وقالت شقيقة شاكيرا إنها واثقة من قدرتها على العودة مرة أخرى وتجاوز هذه المحنة في الوقت المناسب.

و دأبت عدة من الإصدارات الصحفية إلى تحليل تصرفات شاكيرا قبل وبعد انفصالها عن بيكيه، وتعد أبرز هذه الخطوات فستانها الذي ارتدته على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي.

حضرت شاكيرا إحدى الفعاليات على هامش مهرجان كان في نسخته الـ 75، نهاية مايو الماضي، وكانت إطلالتها بفستان أسود أبرز ما لفت أنظار الجميع إليها.

وكشف تقرير لصحيفة الماركا الإسبانية، أن شاكيرا كانت تعطي عدد من التلميحات السابقة قبل إعلان انفصالها رسميا عن بيكيه، ومن أبرز هذه الإشارات فستانها على السجادة الحمراء لمهرجان كان.

أشارت تقارير مختلفة إلى أن شاكيرا وبيكيه على خلاف مستمر منذ حوالي ثلاثة أشهر، وأنهما منفصلان من قبل إقامته علاقة مع أخرى وانتقل للعيش بشقة بمفردخ منذ فترة طويلة.

ربط تقرير الماركا بين فستان شاكيرا الأسود، وخطة الانتقام الشهيرة التي كانت بطلتها الأميرة الراحلة ديانا، التي ارتدت فستان أسود عام 1994 لفت أنظار الجنيع إليها بعد انتشار قصة زوجها الأمير تشارلز وعلاقته بزوجته الحالية كاميلا باركر.