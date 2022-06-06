مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة .. 9 حيل غير متوقعة تزيد التركيز والذاكرة .. 9 مشروبات تعالج التوتر

طرق جديدة فى الدراسة تقوى الذاكرة والتركيز

مشروبات تقلل التوتر أيام الامتحانات

لا يستطيع عدد كبير من طلاب الثانوية العامة حفظ المعلومات واسترجاعها بسرعة بسبب ضعف الذاكرة مما يجعلهم غير قادرين على النجاح والتفوق كما أن توتر الامتحانات والخوف من الفشل يقلل الاستيعاب ويزيد ضعف الذاكرة.

لذلك فلابد خلال أيام الامتحانات من وضع خطة لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز وعلاج التوتر بالتقنيات المختلفة وأهمها تناول المشروبات التى تعمل على خفضه.

9 نصائح لتقوية الذاكرة

نقدم لكم أبرز 9 نصائح تساعد على تقوية الذاكرة وحفظ المعلومات طبقا لما جاء فى موقع “verywellmind”

ركز انتباهك

يساعد التركيز على المواد الدراسية وعدم التشتت فى أمور أخرى على تحسين الذاكرة ولكي تنتقل المعلومات من ذاكرتك قصيرة المدى إلى ذاكرتك طويلة المدى، فلابد من الاهتمام بهذه المعلومات بنشاط لذا حاول أن تدرس في مكان خالٍ من المشتتات مثل التلفزيون والموسيقى والضيوف والزملاء والأطفال المزعجين.



لا تذاكر المواد دفعة واحدة

احرص على الدراسة بانتظام لفترة كبيرة لتحسين الذاكرة حيث تمنحك دراسة المواد على مدار عدد من الجلسات الوقت الذي تحتاجه لمعالجة المعلومات بشكل مناسب وأظهرت الأبحاث باستمرار أن الطلاب الذين يدرسون بانتظام يتذكرون المواد بشكل أفضل بكثير ممن يحفظون المعلومات في جلسة واحدة .



الهيكل والتنظيم

اتفق عدد كبير من العلماء على أن المعلومات منظمة في الذاكرة في مجموعات ذات صلة و يمكنك الاستفادة من ذلك من خلال هيكلة وتنظيم المواد التي تدرسها لذا حاول تجميع المفاهيم والمصطلحات المتشابهة معًا، أو ضع مخططًا لملاحظاتك وقراءات الكتب المدرسية للمساعدة في تجميع المفاهيم ذات الصلة.

خصص وقتا قصيرا تكون فيه بمفردك

اطلب من عائلتك خلال الامتحانات البقاء وحيدا أوقات معينة حتى تتمكن من المذاكرة ومراجعة الدروس بعيدا عن كل الأشخاص ولكن لا تكن انعزاليا بشكل مبالغ فيه



ربط المعلومات

من أكثر الطرق الشائعةفعلى سبيل المثال قد تربط مصطلحًا تحتاج إلى تذكره مع عنصر شائع تعرفه جيدًا من أفضل طرق فن استخدام الصور الإيجابية أو الدعابة أو الحداثة أو ابتكر قافية أو أغنية أو نكتة للمساعدة في تذكر جزء معين من المعلومات.



ترميز المصطلحات

تحتاج عند المذاكرة إلى ترميز تفاصيل النقاط التى تدرسها في ذاكرة طويلة المدى وتعرف إحدى أكثر تقنيات التشفير فاعلية بالبروفات التفصيلية.

من الأمثلة على هذه التقنية قراءة تعريف المصطلح الرئيسي وفهم تعريف هذا المصطلح ثم قراءة وصف أكثر تفصيلاً لما يعنيه هذا المصطلح وبعد تكرار هذه العملية عدة مرات ، ستلاحظ على الأرجح أن استدعاء المعلومات أسهل بكثير.



تصور المفاهيم

يستفيد الكثير من الناس بشكل كبير من تصور المعلومات التي يدرسونها وانتبه للصور والمخططات والرسوم البيانية الأخرى في كتبك المدرسية وإذا لم يكن لديك إشارات مرئية للمساعدة ، فحاول إنشاء إشاراتك الخاصة.

ارسم مخططات أو أشكالًا في هوامش ملاحظاتك أو استخدم أقلام تمييز أو أقلام بألوان مختلفة لتجميع الأفكار ذات الصلة في مواد الدراسة المكتوبة.

في بعض الأحيان ، حتى مجرد إنشاء بطاقات تعليمية من مصطلحات مختلفة تحتاج إلى تذكرها يمكن أن يساعد في ترسيخ المعلومات في عقلك.



قراءة بصوت عال

تشير الأبحاث المنشورة في عام 2017 إلى أن قراءة المواد بصوت عالٍ تحسن بشكل كبير من ذاكرتك للمادة واكتشف المعلمون وعلماء النفس أيضًا أن وجود الطلاب يقومون بالفعل بتدريس مفاهيم جديدة للآخرين يعزز الفهم والتذكر واستخدم هذا النهج في دراساتك الخاصة عن طريق تعليم مفاهيم ومعلومات جديدة لصديق أو شريك دراسة.



غيّر روتينك لتحسين الذاكرة

هناك طريقة رائعة أخرى لزيادة استدعائك وهي تغيير روتين المذاكرة من حين لآخر وإذا كنت معتادًا على الدراسة في مكان محدد ، فحاول الانتقال إلى مكان مختلف خلال جلسة الدراسة التالية.

إذا كنت تدرس في المساء ، فحاول قضاء بضع دقائق كل صباح في مراجعة المعلومات التي درستها في الليلة السابقة ومن خلال إضافة عنصر جديد إلى جلسات الدراسة الخاصة بك يمكنك زيادة فعالية جهودك وتحسين استدعائك على المدى الطويل بشكل ملحوظ.

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة يزداد الشعور بالقلق والتوتر بين الطلاب مما يؤثر على استيعابهم بشكل سلبي ويجعلهم أقل تركيزا لذا لابد من السيطرة على هذا التوتر.

ووفقا لما جاء فى موقع “ healthline” تشمل الأعشاب الأكثر شيوعًا المستخدمة للتخفيف من التوتر والقلق ما يلي: