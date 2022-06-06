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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10/10.. الأهلي يتعادل مع الزمالك في ركلات الترجيح خلال الموسم الحالي

الأهلي و الزمالك
الأهلي و الزمالك

يواجه يوم الأحد القادم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي نظيره فريق المصري بالسلوم فى إطار منافسات دور ال 32 ببطولة كأس مصر.

 

فيما يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره فريق الداخلية يوم الإثنين المقبل فى إطار منافسات دور ال 32 بكأس مصر.

 

وتعادل المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني خلال الموسم الحالي على غريمه التقليدي فى الحصول على ركلات الترجيح فى كافة البطولات المحلية والقارية.

 

صدى البلد يرصد ركلات الجزاء هذا الموسم بين الزمالك والأهلي.

الزمالك احتسب ضده 11 ركلة جزاء هذا الموسم في جميع المسابقات

5 في الدوري المصري

3 في كأس الرابطة المصرية

ركلتان في كأس مصر

ركلة جزاء في دوري أبطال أفريقيا

واحتسب ضد الأهلي 3 ركلات جزاء فقط في جميع المسابقات

ركلة جزاء واحدة فقط في الدوري المصري

ركلتان جزاء في كأس الرابطة

في المقابل حصل الزمالك على 10 ركلات جزاء هذا الموسم في جميع المسابقات

8 في الدوري المصري

2 في كأس الرابطة المصرية

أما الأهلي حصل على 10 ركلات جزاء هذا الموسم في جميع المسابقات

5 في الدوري المصري

2 في كأس الرابطة المصرية

3 في دوري أبطال أفريقيا

واحتسب ضد فريق الزمالك ركلتي جزاء في مباراة واحدة بشكل متكرر أمام الأهلي في الدوري وأسوان في الكأس.

الداخلية موسيمانى الدوري المصري الأهلى الزمالك بيتسو موسيماني كأس مصر

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