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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالصور .. سعر صادم لإطلالة زوجة محمد صلاح

محمد صلاح وزوجته
محمد صلاح وزوجته

اصبحت ماجي صادق زوجة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، حديث السوشيال ميديا بعد أن أثارت الجدل بظهورها مؤخرا خلال حفل تتويج زوجها نجم ليفربول بجائزة هداف البريميرليج «الحذاء الذهبي»، وأفضل صانع ألعاب بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم، للمرة الثالثة على التوالي.

 

وقد ظهرت ماجي بجسم متناسق بعد ان فقدت الكثير من وزنها خلال الفترة الاخيرة وكانت إطلالة ماجي لها دور في ظهورها بجسم متناسق وممشوق .

وقد تداولت الكثير من الفتيات صور إطلالاتها بعد أن نالت إعجاب الكثير حيث ارتدت ماجي بدلة سوداء بتوقيع Arlington، إذ جاء سعر البليزر 2720 ريالا سعوديا، أي ما يقارب من 13506.89 جنيه مصري، بينما جاء سعر البنطلون 1932 رياال سعوديا، وهو ما يساوي 9593.86 جنيه مصري.

 وخلال الساعات الماضية، باتت الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتداولون صورًا للبدلة التي ظهرت بها ماجي صادق، وسعرهامن خلال الموقع الرسمي للعلامة Arlington.

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