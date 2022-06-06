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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. طرح استفتاء في البرلمان لسحب الثقة من بوريس جونسون

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن حزب المحافظين بمجلس العموم البريطاني يستعد اليوم لطرح تصويت لسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون.

يأتي ذلك على خلفية صدور تقرير سو جراي، التي كانت تحقق في فضائح حفلات مقر الحكومة خلال فترات الإغلاق في بريطانيا خلال العامين الماضيين، بسبب قيود وباء كورونا.

وكان نائب آخر من الحزب الحاكم أعلن الأسبوع الماضي موقفًا مماثلاً، الأربعاء، عقب صدور التقرير، وبيان رئيس الوزراء أمام مجلس العموم الذي رفض فيه دعوات المعارضة إلى تقديم استقالته، وأصر على أنه مستمر في منصبه، و"العمل على أولويات الشعب البريطاني".

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وتضمن تقرير كبيرة الموظفين في الحكومة سو جراي، انتقادات لاذعة لقيادة مكتب رئيس الوزراء ورئاسة الحكومة لمسؤوليتهم عن "ثقافة انتهاك القواعد"، التي بدت واضحة في أكثر من حفلة خلال فترات الإغلاق، التي ألزم فيها القانون الشعب البريطاني عدم الخروج أو التجمع لأكثر من شخصين.

وعلى الرغم من الانتقادات، وإعلان بوريس جونسون تحمله المسؤولية عن تلك الأخطاء، فإنه بدا مصممًا على البقاء في منصبه وعدم الاستقالة.

وبحسب تعليقات المحللين السياسيين في وسائل الإعلام البريطانية، لم يحمل التقرير في فضائح الحفلات إدانة حاسمة تدفع إلى الجزاء بالاستقالة، سواء لبوريس جونسون أو كبار مساعديه. كما أن قيادة حزب المحافظين الحاكم بدت داعمة لاستمرار جونسون في منصبه حتى الانتخابات المقبلة مطلع عام 2025.
 

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