آبل تحضر مفاجأة للجمهور في لابتوب MacBook Air الجديد

نشر المسرب الشهير مارك جورمان من وكالة بلومبرج العالمية أن جميع التقارير حول لابتوب شركة آبل Apple الجديد 2022 MacBook Air سيأتي بـ "عدة ألوان" مقارنة بالإصدارات السابقة من اللابتوب.

وبحسب موقع Engadget، سيأتي لابتوب MacBook Air 2022 ب 4 ألوان جديدة هي : الرمادي والفضي والأزرق والذهبي. بينما سيبدو اللون الذهبي مختلفا وفقا لموضة 2022 الجديدة، فهو بذلك مختلف كثيرا عن اللون الذهبي الذي تقدمه شركة آبل في أجهزة اللابتوب الخاصة بها في الوقت الحالي.

وبينما اقترحت معظم التقارير أن لابتوب 2022 MacBook Air سيحتوي على هيكل معاد تصميمه على غرار لابتوب MacBook Pro قياس 14 و 16 بوصة.



وبالإضافة إلى ذلك ، قال المسرب جون بروسر وآخرون إن اللابتوب الجديد سيأتي بلوحة مفاتيح بيضاء ، مما أدى إلى ظهور بعض التنبؤات بأن عملاقة التكنولوجيا آبل ستقدم اللابتوب 2022 MacBook Air بألوان متعددة مثل جهاز iMac الذي أعيد تصميمه مؤخرًا.

وبالانتقال إلى مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2022 فإنه تبعا لجورمان، من المتوقع على نطاق واسع أن تعلن شركة آبل عن لابتوب MacBook Air الجديد في اليوم الأول من مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2022.

وأضاف جورمان في تغريدة "أعتقد أن الطريقة الوحيدة لعدم حدوث ذلك هي إذا أدت عمليات إغلاق المصانع في الصين إلى إحداث فجوة في تاريخ العرض والإصدار بحيث لا يكون من المنطقي الإعلان عنها يوم الاثنين ".