توفيق عبدالحميد: تتعود على الألم فيرسل الله لك أشخاصًا أكثر تعبا فتصبر

نشر الفنان توفيق عبد الحميد ، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، منشوراَ جديداً بعد إعلانه عدم الخضوع إلى عملية جراحية والاستمرار فى العلاج الطبيعي.

وقال توفيق عبد الحميد : شيئًا فشيئا تبدأ في التعود على الألم، ما دمت محتملا، ثم يرسل الله في طريقك من هم أكثر تعرضا للأشد من الألم، فتصبر وترضى وتحمد الله، وتعتبر نفسك من المرفهين اللي بيدلعوا".

وقرر الفنان توفيق عبد الحميد ، عدم خضوعه إلى عملية جراحية بعد إصابته بإنزلاق غضروفي منذ سنوات .

وعلق توفيق عبد الحميد ، عبر صفحته علي الفيسبوك قائلا : صباح الخير والصحة والستر وراحة البال عليكم جميعا كتر خيركم ربنا ميحرمنيش أبدا منكم معظم التعليقات لا تفضل التدخل الجراحى هكمل العلاج المائى والطبيعى وربنا كريم".

منشور توفيق عبد الحميد

وكشف الفنان توفيق عبد الحميد ، عن تطورات حالته الصحية بعد معاناته مع الانزلاق الغضروفي لسنوات طويلة، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال الفنان توفيق عبدالحميد ليلة أمس ، في تدوينة عبر حسابه: صباح الخير الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحى بس فى أمل أن العلاج الطبيعى والمائى يحسن الحالة اتابع مع المركز الطبى التابع للقوات المسلحة وهم ناس فى منتهى الكفاءة والمهنية والضمير وربنا كريم وفى نفس الوقت أجهز مع صديقى المخرج الكبير ناصر عبد المنعم لعمل مسرحى كبير على المسرح القومى، دعواتكم والله ربنا بييسر الحال وبيكرمنى بناس كتير ولاد حلال بحبكم".