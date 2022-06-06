عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أروى جودة تستكمل تصوير مسلسل حرب نفسية

أروى جودة
أروى جودة

تعود الفنانة أروى جودة لاستكمال تصوير مشاهد مسلسلها "حرب نفسية" بعد انتهاء إجازتها وتواجدها ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 75.

وقالت أروى جودة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن تصوير مسلسل "حرب نفسية" توقف بسبب انشغالها بتصوير "بابلو" الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي، ومن المتوقع الانتهاء منه وطرحه قريبا. 

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين.

وهو من تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث في إطار من السيكو دراما، وقالت أروى جودة في تصريحاتها لصدى البلد إنها مكون من 15حلقة. 

وتابعت أروي جودة: "مسلسل حرب نفسية من المقرر ان يقوم بإخراجه أحمد شفيق ، والذى لديه به ثقة كبيرة ، بعد ان تعاونا سوياً فى حكاية سنين وعدت ضمن حكايات مسلسل الا أنا ، كما ان سيناريو مسلسل حرب نفسية جيد للغاية".

وأوضحت أروي جودة : لم تكن فكرة البطولة المطلقة تسطير علي ، فقد كنت على يقين ان المنتجين حين يروني انني مستعدة لتلك الخطوة سيقومون بها ، ولكن بلا شك انها مسئولية كبيرة بالنسبة للممثل . 

وعن فيلمها الجديد بنات رزق تقول أروي جودة : لعل الاسم أحد العوامل التى شدتني للموافقة على العمل ، ولكنه مختلف تماماً عن فيلم أولاد رزق .

أروى جودة حرب نفسية مهرجان كان مسلسل بابلو Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

المحكمة تتحفظ على مرتضى منصور أثناء استئنافه على حكم حبسه

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

مشروع غريب.. سيدة تبيع زجاجات من عرقها وتحقق أرباحا مهولة

أبوها عاشرها كالأزواج.. فتاة تتهم خطيبها بممارسة الرذيلة والأخير يفجر مفاجأة بالدقهلية

الزراعة : محاصيل مصر آمنة والبطيخ و الخوخ لا يسببان اسهال

ترشيحاتنا

شعراوي ومحافظ دمياط يتفقدان المجزر والمحجر الصحي بشطا بتكلفة 295 مليون جنيه

إسرائيل تنفي اتهامات لبنان بالتعدي على حقل غاز متنازع عليه

محمد الشوربجي عن تمثيله منتخب إنجلترا للإسكواش: تجربة مثيرة تحت العلم الإنجليزي

عروسة كفر الدوار عن فيديو كتب الكتاب: جوزي فرحان بيا ومطلقنيش

6 يوليو.. الحكم في استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه سنة

السيسي يصدق على قوانين خاصة بربط حسابات ختامية بالسنة المالية 2021/2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبايدر مان يتفوق.. تعرف على جوائز MTV Awards لعام 2022

شائعة حقنها بمخدر.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض فتاة للاختطاف في فيصل

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

فيديو

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين تلغي متابعة العوضي على إنستجرام "فيديوجراف"

الحمى النزفية تهدد العراق .. ما القصة | فيديو جراف

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ