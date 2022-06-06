أروى جودة تستكمل تصوير مسلسل حرب نفسية

تعود الفنانة أروى جودة لاستكمال تصوير مشاهد مسلسلها "حرب نفسية" بعد انتهاء إجازتها وتواجدها ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 75.

وقالت أروى جودة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن تصوير مسلسل "حرب نفسية" توقف بسبب انشغالها بتصوير "بابلو" الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي، ومن المتوقع الانتهاء منه وطرحه قريبا.

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين.

وهو من تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث في إطار من السيكو دراما، وقالت أروى جودة في تصريحاتها لصدى البلد إنها مكون من 15حلقة.

وتابعت أروي جودة: "مسلسل حرب نفسية من المقرر ان يقوم بإخراجه أحمد شفيق ، والذى لديه به ثقة كبيرة ، بعد ان تعاونا سوياً فى حكاية سنين وعدت ضمن حكايات مسلسل الا أنا ، كما ان سيناريو مسلسل حرب نفسية جيد للغاية".

وأوضحت أروي جودة : لم تكن فكرة البطولة المطلقة تسطير علي ، فقد كنت على يقين ان المنتجين حين يروني انني مستعدة لتلك الخطوة سيقومون بها ، ولكن بلا شك انها مسئولية كبيرة بالنسبة للممثل .

وعن فيلمها الجديد بنات رزق تقول أروي جودة : لعل الاسم أحد العوامل التى شدتني للموافقة على العمل ، ولكنه مختلف تماماً عن فيلم أولاد رزق .