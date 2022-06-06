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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الهدوء والتركيز والمراجعة.. خبير تعليم يضع روشتة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة، ولا شيء يشغل بال الطالب سوى الاستعداد للامتحانات النهائية حاليا، حيث أثبتت الأبحاث أن الطلاب الذين يعانون من الإجهاد والارتباك هم الأكثر عرضة لتحقيق نتائج سيئة في الامتحانات. 

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نصحت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، طلاب الثانوية العامة باتباع بعض الخطوات  للحصول على درجات عالية وعبور فترة امتحانات الثانوية العامة بسلام.

وأكدت خضر خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أنه مازال يوجد وقت كاف لطلاب الثانوية العامة لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالحالة النفسية والابتعاد عن القلق والتوتر، والتفكير في المستقبل والدخول للجامعة، مع وضع جدول للمذاكرة والمراجعة في الوقت المناسب للطالب، لافتة إلى أن افضل وقت للمذاكرة يكون في الصباح الباكر.

وأشارت إلى ضرورة إعطاء الأولوية في المراجعة للامتحانات التي تشكل أكبر نسبة من درجات المواد، مضيفة أنه يجب مراجعة المواد الاكثر صعوبة أولا ثم الأسهل، حتى يكون العقل أكثر تركيزا ونشاطا ما يعطى نتيجة أفضل.

وشددت خضر على ضرورة مراجعة الوسائل الخارجية المتاحة وكتب الوزارة  بما في ذلك الكتب والإرشادات المسموعة ومقاطع الفيديو الملخصة عبر الإنترنت مع تظليل النقاط المهمة في دفتر مراجعة.

وأوضحت ان دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وجعل أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل، مؤكدة على ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة .

وتابعت: "ولذلك يجب على الأسرة مراعاة قدرات الأبناء الذهنية وعدم تحميلهم أكثر من قدراتهم، والضغط عليهم لدخول كليات القمة، بل الأفضل أن تبحث الأسرة على كلية مناسبة لقدرات وميول الأبناء، كما أنه ليس هناك كليات قمة وكليات قاع، فالمجتمع في حاجة لجميع التخصصات وآن الأوان للتخلص من هذه الموروثات القديمة". 

وأشارت إلى أنه يجب ألا يتهاون الطالب في فهم كل جزء في المنهج والأسئلة في النظام الجديد قائمة على الفهم والاستنتاج وليس الحفظ والتلقين، ويمكن أن تساعد الخرائط الذهنية في فهم المعلومات ومراجعتها بطريقة فعالة، وربط بين أجزاء الدرس. 

وأكدت أن تحديد مصادر تعليمية للطلاب من أجل مساعدتهم فى حل الامتحانات وهي مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة تعتبر هدية من الوزارة للطلاب، مؤكدة أن الطلاب اشادوا بهذه المفاهيم، لافتة إلى أن الحكم على جودة كتيبات المفاهيم ومراعاتها لاحتياجات الطلاب المعلوماتية مؤجل لحين انتهاء الامتحانات .

وأوضحت الخبير التربوي أنه لابد  من تدريب الطلاب عليها بصورة كافية حتى لا يكونوا عرضة لأى مفاجآت أثناء امتحانات نهاية العام، مشيرة إلى ان مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة فرصة كبيرة للقضاء على الكتب الخارجية بسبب ما تحتويه من تلخيص للمنهج .

وطالبت استاذ علم الاجتماع بأخذ قسط من الراحة اليومية بعد المذاكرة بطريقة صحيحة والمراجعة مع الأساتذة المتخصصين.

وشددت استاذ علم الاجتماع على ضرورة حل التمارين والامتحانات السابقة لتدريب الذهن على التعامل مع الامتحانات، ولكي يتعود التلميذ على الأسئلة والأجوبة، مشددة على ضرورة تخصيص وقت للاسترخاء والجلوس مع العائلة كنوع من الترفيه؛ للخروج من جو المذاكرة والعودة إليه بكامل طاقة ونشاط التلميذ وتركيزه.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع أنه يجب تناول الأطعمة الصحية فهي ضرورية لزيادة القدرة على الاستيعاب والتركيز، مع ضرورة الابتعاد النهائي عن المنبهات.

وقدمت مجموعة من النصائح للطلاب قبل البدء في حل الامتحان قائلة: "لازم نقرأ الامتحان بهدوء ونختار الأسئلة لو في اختيار، مع تحديد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها، ومراجعة ورقة الإجابة كلها قبل تسليمها".

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