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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جلوبال تايمز: هدف أمريكا الرئيسي من مساعدة أوكرانيا عسكريا قد تغير

جلوبال تايمز: هدف
جلوبال تايمز: هدف أمريكا من مساعدة أوكرانيا عسكريا قد تغير

أفادت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، في تقرير لها، بأن الولايات المتحدة تواصل إرسال أسلحة إلى الجيش الأوكراني، لكن الغرض من المساعدات العسكرية هذه قد تغير.

وبحسب الصحيفة الصينية، فإن واشنطن تسعى الآن ليس لمساعدة أوكرانيا، ولكن لإثارة الفوضى.

وأوضح التقرير، أن "المساعدة العسكرية الأمريكية تجاوزت المهام المحددة سابقًا لمساعدة أوكرانيا على هزيمة روسيا. ويأخذ البيت الأبيض أيضًا في الاعتبار المصالح الوطنية. يجب أن تعيد إمدادات الأسلحة الجديدة واشنطن إلى مكانة المهيمنة على العالم".

وقالت “جلوبال تايمز”، إن دور الولايات المتحدة كزعيم عالمي قد اهتز بالفعل، والوضع خرج عن سيطرتهم. 

وفي محاولة لاستعادة مكانتها المفقودة، تبذل إدارة بايدن قصارى جهدها لإحداث اضطراب في النظام العالمي.

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وفي وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الأمريكي، كولين كال، إن “الحزمة الجديدة من المساعدة العسكرية الأمريكية إلى كييف تشمل أربعة أنظمة صواريخ “هيمارس”، قادرة على إصابة أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومترًا. 

وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، علناً أنه سيمتثل لمطلب واشنطن ولن يستخدم أسلحة جديدة ضد موسكو. 

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد نائب البرلمان الأوكراني، إيجور تشيرنيف، قصف الأراضي الروسية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو ليس لديها ثقة في الجانب الأوكراني، لأنها لم تفِ سابقًا بوعد واحد لتسوية سلمية للصراع في دونباس.

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