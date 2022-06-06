مندوب روسيا بالأمم المتحدة ينسحب من جلسة أممية بسبب رئيس المجلس الأوروبي

انسحب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ، اليوم الإثنين، من اجتماع لمجلس الأمن الدولي احتجاجا على اتهامات وجهت إلى روسيا من قبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وحسب "روسيا اليوم"، حاول ميشيل إلقاء اللوم على روسيا في العالمية، كما اتهم موسكو بإغلاق موانئ أوكرانيا وسرقة الحبوب.

من جهته وصف ديمتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي درجة الاتهامات التي لا أساس لها من الغرب بأنها "تفوق التصور".

وقال: "اتهمنا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل زورا بإثارة أزمة الغذاء.. لقد تحدث بفظاظة ووقاحة لدرجة أن المندوب الروسي غادر القاعة".

وأضاف: "ببساطة هذا أمر مذهل إلى أي مدى تدهور الاتحاد الأوروبي وقادته".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إلى أنه "يمكن تصدير الحبوب من أوكرانيا في 6 اتجاهات، وأرخص وجهة لذلك عبر بيلاروس".