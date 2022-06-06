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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود الشيخ: محمد رمضان نجم كبير وشرف لي العمل معه

محمود الشيخ - محمد
محمود الشيخ - محمد رمضان

أعرب المنتج المنفذ محمود الشيخ، عن سعادته بالعمل مع الفنان محمد رمضان في أحدث أغنياته الجديدة "تنطيط"، مؤكدا أنه نجم كبير على الساحة الفنية بمصر والوطن العربي وشرف له العمل معه.

وقال محمود الشيخ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن النجم محمد رمضان يعمل حاليا على أغنيته الجديدة، ويستعد لتسجيلها خلال أيام.

وأضاف، أن الأغنية الجديدة ستكون مفاجأة للجمهور ومحبي محمد رمضان في كل مكان، وعمل سيكون مختلف عن الأغاني التي سبق أن قدمها لجمهوره، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجميع.

يأتي ذلك بعد تعاونهما معا في أغنيته الأخيرة "بلالين" التي طرحها "رمضان" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

"بلالين" إشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لMR1 عبد الغني شوشة، وتنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن إخراج بثينة.

يذكر أن، محمد رمضان، يواصل أيضا تحضيراته لفيلمه السينمائي الجديد "نمبر وان" من إخراج ياسر سامي.

 

محمد رمضان يروج لـ نمبر وان 

كما أعلن الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن فيلمه الجديد  نمبر وان ، وذلك عن طريق نشره فيديو من كواليس التصوير.

 

أحدث أعمال محمد رمضان

وشارك الفنان محمد رمضان، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل المشوار، وشاركته البطولة الفنانة دينا الشربيني. 

 

أبطال مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان

يذكر أن مسلسل "المشوار" رمضان 2022، بطولة النجم محمد رمضان بمشاركة النجمة دينا الشربيني، وعدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد كمال، ندى موسى، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم، وهو من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد.

 

ملخص أحداث مسلسل المشوار

وتدور قصة مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، حول ماهر وزوجته ورد، اللذين لديهما طفل رضيع، ويعملا باليومية للمواكبة المعيشة، يواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق. 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان محمود الشيخ المنتج المنفذ محمود الشيخ تنطيط أغنية تنطيط

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