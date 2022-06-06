عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرعاية الصحية: استخدام تقنيات الميتافيرس للترويج للسياحة العلاجية

الميتافيرس
الميتافيرس

قال فتحي شمس الدين المستشار الإعلامي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن  هيئة الرعاية الصحية تشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي الأول .

 

وأضاف فتحي شمس الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور "، أن  المؤتمر  به بعض الأفكار الجديدة لترويج للخدمات التي تطرحاه الرعاية الصحية وابرزها السياحة العلاجية ".

 

 وتباع فتحي شمس الدين :" تم  استخدام  بعض التقنيات التكنلوجية المستخدمة في الميتا فيرس لترويج للسياحة العلاجية ".

 

واكمل فتحي شمس الدين :" مشروع السياحة العلاجية  قائم على قدوم سائحين من مختلف أنحاء العالم لتلقي خدمات طبية  مع إقامة جولات سياحية في مصر ".

الرعاية الرعاية الصحية الميتافيرس اخبار التوك شو سياحه علاجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

هروب أهل المتهم باغتصاب طفلة المنوفية.. ووالدها: قالها هدبحك وبنتي حافظة القرآن

ترشيحاتنا

زيلينسكي: الوضع في شرق أوكرانيا صعب.. ونتقدم على الروس الأكثر قوة

بريطانيا تسجل 73 إصابة جديدة بـ جدري القرود

لميس الحديدي: على وزير الرياضة تقييم الأوضاع داخل 3 اتحادات

تركيا تبلغ حلف الناتو اعتماد صيغة اسمها الجديد

آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac

مندوب روسيا بالأمم المتحدة ينسحب من جلسة أممية بسبب رئيس المجلس الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفسح واستخرج بطاقتك فوري.. تفاصيل وتسهيلات استخراج البطاقة الشخصية من المولات

ضربة حظ.. تفاصيل عرض سعودي للزواج من آمبر هيرد والتكفل بمصاريفها

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

الأمير هاري وزوجته يغادران بريطانيا قبل انتهاء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

فيديو

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

النهاية ستكون قريبة.. إفرو يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض خطير

رخصة ذهبية وفنادق قطرية جديدة بمصر.. تفاصيل لقاءات الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الدوحة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ