الرعاية الصحية: استخدام تقنيات الميتافيرس للترويج للسياحة العلاجية

قال فتحي شمس الدين المستشار الإعلامي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن هيئة الرعاية الصحية تشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي الأول .

وأضاف فتحي شمس الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور "، أن المؤتمر به بعض الأفكار الجديدة لترويج للخدمات التي تطرحاه الرعاية الصحية وابرزها السياحة العلاجية ".

وتباع فتحي شمس الدين :" تم استخدام بعض التقنيات التكنلوجية المستخدمة في الميتا فيرس لترويج للسياحة العلاجية ".

واكمل فتحي شمس الدين :" مشروع السياحة العلاجية قائم على قدوم سائحين من مختلف أنحاء العالم لتلقي خدمات طبية مع إقامة جولات سياحية في مصر ".