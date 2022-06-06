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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشوى الديب: قانون الأحوال الشخصية الحالي منتهي الصلاحية

الطلاق
الطلاق

قالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية كـ القماشة الرثة وانتهت صلاحيته ولم يعد يصلح حاليًا ولم يواكب الظروف، و يشوبه الكثير من العوار بدليل كم القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وأضافت نشوى الديب، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أننا نفتقد ثقافة تأهيل المقبلين على الزواج، وهذا يطبقه المسيحيون في الكنائس، وربما يكون هذا لعدم وجود طلاق وتعدد لديهم.

ولفتت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إلى أن الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول حالات الطلاق والخلع مرعبة.

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