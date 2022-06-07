أخبار التكنولوجيا| آبل تعلن رسميا عن نظامها الأحدث iOS 16 بميزات أسطورية.. و لابتوب MacBookAir يصدر بأقوى معالج

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة في مؤتمر مطورى آبل WWDC 2022، رسميا وأخيرا عن إدماج تطبيق الطقس Weather App في أجهزة الآيباد iPad التابعة لآبل، بالإضافة إلى أن آبل أعلنت عن عدد من المنتجات والخدمات الأخرى التي التي ستطلقها هذا العام.



قدمت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا، نظامها التشغيلي الأحدث macOS Ventura لأجهزة اللاب توب وكمبيوتر ماك ، وذلك ضمن مؤتمرها للمطورين Apple WWDC 2022 ، حيث يضيف النظام الجديد ميزات استمرارية جديدة تجعل تجربة Mac أفضل من السابق.



يختبر تطبيق واتسآب WhatsApp إطلاق ميزة مهمة لخصوصية وتأمين المستخدمين من حالات الاختراق وسرقة حسابات واتسآب التى انتشرت في الفترة الأخيرة، والتى من خلالها تم تسريب بيانات عدد من المستخدمين الشخصية، وكذلك حساباتهم البنكية.



أعلنت شركة آبل Apple الرائدة منذ قليل، في مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين WWDC 2022 عن أحدث إصدار من نظام الساعات الذكية ، watchOS 9. بالإضافة إلى التحديثات والتطويرات المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية ، كما ستقدم أيضًا آبل لأول مرة تذكيرات بالأدوية.



قدمت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا، نظامها التشغيلي الأحدث iPadOS 16 لأجهزة الآيباد iPad ، وذلك ضمن مؤتمرها للمطورين Apple WWDC 2022 ، حيث يأتى iPadOS 16 ليعيد تشكيل التطبيقات ويجعلها شبيهة باللاب توب في مرونة الأداء.

انطلق منذ قليل ثاني مؤتمر لشركة Apple آبل الأمريكية لهذا العام، وهو مؤتمر مطورى آبل Apple WWDC 2022 والذى أعلنت فيه رسميا عن عدد من الخدمات والمنتجات على رأسها نظام تشغيلها الأحدث iOS 16 الذى سيقدم طفرة جديدة في تصميم التطبيقات وطريقة عملها حيث تشهد سهولة كبيرة ومرونة في استخدام التطبيقات.



أعلنت شركة آبل الأمريكية في مؤتمرها للمطورين Apple WWDC 2022 عن معالجها الأحدث والأقوى على الإطلاق M2 ، والذى يقدم مستويات جديدة من الأداء والقدرات الموفرة للطاقة ، حيث أمدت آبل أجهزة اللاب توب MacBook Air المعاد تصميمها ، وكذلك MacBook Pro مقاس 13 بوصة المحدث بالمعالج الأقوى والأسرع .



أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة، خلال البث المباشر لمؤتمر مطورى آبل WWDC 2022، رسميا عن عدد من المنتجات والخدمات التي ستطلقها هذا العام ومن أهمها لابتوب MacBook Air الجديد الذي سيعاد تصميمه بأقوى معالج من إنتاج شركة آبل M2.