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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة: لم تصل لنا خطابات حول إقامة نهائي إفريقيا بمصر

وزير الرياضة
وزير الرياضة

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة ملعب نهائي أمم إفريقيا بين الأهلي والوداد الذي أقيم في المغرب، وكشف حقيقة تلقي الوزارة خطابات تفيد بإقامة نهائي إفريقيا في مصر.

وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: " كنت على تواصل مستمر مع النادي الأهلي واتحاد الكرة".

وأضاف أشرف صبحي: "لم تصل لنا خطابات للوزارة حول ملعب نهائي إفريقيا، واحتمالية إقامته في مصر".

ولفت اشرف صبحي: "شكلت لجنة استرشادية لرؤية كل المراسلات بين الاتحاد الإفريقي والنادي الأهلي واتحاد الكرة".

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