المرصد السوري: العدوان الإسرائيلي على دمشق استهدف منطقة ميليشيات حزب الله

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية استهدف منطقة تنتشر بها ميليشيات “حزب الله” اللبناني.

وأضاف المرصد أن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية بنحو 10 صواريخ إسرائيلية، وسط تصدي الدفاعات الجوية لنحو 7 صواريخ على الأقل، كما سقط صاروخ في بلدة عقربا أدى إلى حدوث أضرار مادية، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي كان رقمه 14 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022.

وكانت أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا، أمس الإثنين، بسماع أصوات انفجارات في سماء العاصمة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية فوق المنطقة الجنوبية".

فيما أفادت مصادر محلية بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية في محيط العاصمة دمشق.