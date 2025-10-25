الشرطة الإيطالية تفرق مظاهرة مؤيدة لفلسطين في روما بالقوة

استخدمت قوات الشرطة الإيطالية الهراوات وخراطيم المياه لتفريق مظاهرة مؤيدة لفلسطين نظمت مساء أمس في العاصمة روما.

ووفقا لوسائل إعلام مختلفة، شارك حشد كبير من المتظاهرين في المسيرة التي هدفت إلى التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بـ"الإبادة الجماعية" التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "الصهيونية خطر على العالم" و"اطردوا السفير الإسرائيلي من إيطاليا"، كما لوّحوا بالأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مثل "الحرية لفلسطين" و"كلنا ضد الصهيونية" و"من النهر إلى البحر، فلسطين حرة" و"إسرائيل دولة إرهابية".

وحاول المشاركون التوجه نحو موقع مهرجان روما السينمائي، مرورًا بمحيط السفارة الإسرائيلية، إلا أن الشرطة منعتهم من التقدم، لتتدخل لاحقًا باستخدام العنف بدعوى عدم حصول المسيرة على تصريح رسمي.

يذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، أسفرت خلال عامين عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 170 ألفًا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لحقت أضرار جسيمة بنحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.