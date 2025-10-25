حميد الشاعري يُرزق بـ أول حفيد "نوح"

رُزق الكابو حميد الشاعري بأول حفيد من ابنته نبيلة، وأطلقت الأسرة عليه اسم نوح، وهو نفس اسم شقيقها، نجل حميد الشاعري.

وكان "الكابو" قد احتفل بزفاف ابنته نبيلة في حفل استثنائي جمع نخبة من نجوم الوطن العربي، على رأسهم عمرو دياب، ومحمد حماقي، ونجوم التسعينات هشام عباس، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وعدد كبير من أصدقائه من الوسط الفني والإعلامي، في ليلة وصفها الحاضرون بأنها "ليلة من زمن الفن الجميل".

وكتب حميد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، رزقت اليوم بأول حفيد لي ""نوح "" من ابنتي نبيلة وزوجها شوان اللهم انبته نباتا حسنا واجعله قرة عين لوالديه واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من اهل الصلاح والتقوى".

اغنية نسرح فى زمان

ويأتي هذا الخبر السعيد بعد نجاح أحدث أعمال حميد الشاعري، حيث طرح مؤخرًا أغنية "نسرح في زمان" ضمن أحداث فيلم "فيها إيه يعني" من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب.

وقد حققت الأغنية رواجًا واسعًا وأصداء إيجابية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهور الشاعري في الفيلم وأداء الأغنية التي حملت توقيع جيل جديد من صناع الموسيقى.