التعليم : مسئولون من الصحة سيتواجدون في لجان الثانوية العامة بسبب كورونا

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، السماح لمسئولي الإدارة العامة للسن المدرسي بوزارة الصحة بجميع محافظات الجمهورية ، المرور والاشراف على لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 طوال فترة الامتحانات .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن هذا يأتي في اطار حرص وزارة الصحة والسكان على تطبيق الجراءات الاحترازية اللازمة لوقاية طلاب المدارس من الاصابة بفيروس كورونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن مرور مسئولي الإدارة العامة للسن المدرسي بوزارة الصحة على لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم مع مراعاة عدم دخول اللجان اثناء عقد امتحانات

الثانوية العامة ، حيث يكون الدخول قبل موعد بدء الامتحان يوميا وذلك للمتابعة تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف تعقد بنظام أوبن بوك.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أعدت وزارة التربية والتعليم مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة، ليستعين بها طلاب الثانوية العامة أثناء سير الامتحان.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أتاحت مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة رقميا، وسوف تطبعها وتوزعها مجانا في لجان امتحانات الثانوية العامة على الطلاب كل وفقا لتخصصه.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في موعدها يوم 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية وتستمر لبعد إجازة عيد الأضحى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجغرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا