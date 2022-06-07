أحمد أيوب: إقالة كيروش من تدريب منتخب مصر طبيعي.. فيديو

قال أحمد أيوب مدرب منتخب مصر السابق، إن مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا كانت خالية من الفتيات رغم تحقيق الهدف الرئيسي بالفوز بهدف مصطفى محمد .

وأضاف أحمد أيوب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" مباراة مصر وغينيا كانت خالية من الفنيات، ومنتخب مصر لم يظهر بمستوى مميز أمام غينيا، وخاصة وأنها أول مباراة لجهاز إيهاب جلال في بداية مشواره مع الفراعنة".

وأكمل :" منتخب مصر لم يظهر بمستوى مميز أمام غينيا، ولازال هناك وقت طويل للجهاز الفني الجديد لإظهار قدراته الفنية داخل الملعب والتأهل لبطولة أفريقيا القادمة في كوت ديفوار.

وواصل :" رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة كيروش أمر طبيعي بعد خسارة اللقب الأفريقي أمام السنغال وايضا عدم التأهل لكأس العالم .

وشدد :" محمد صلاح لاعب وطني عاشق لبلده ويتحامل على نفسه من أجل الفراعنة".