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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع صيدلي وإصابة سائق في تصادم سيارتي نصف نقل بمقطورة بسوهاج

صدى البلد

لقي صيدلي في بداية الأربعينات من العُمر، مصرعه، وأصيب سائق أربعيني من ابناء محافظة الشرقية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر تصادم سيارة نصف نقل محملة بأدوات طبية ومستلزمات طبية، بسيارة نقل بمقطورة محملة بالأسمنت، على الطريق الصحراوي الغربي بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل محملة بأدوية ومستلزمات طبية، قيادة المدعو (حامد.ا. ر- 46 سنة- سائق- ويقيم شرقية)، أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم من الخلف بسيارة نقل بمقطورة محملة بالأسمنت، قيادة المدعو (خالد. ع. ع- 52 سنة- سائق- ويقيم أسيوط).

نتج عن الحادث وفاة المدعو (محمد ا ب ع- 40 سنة- صيدلي- ويقيم الأقصر)، من مستقلي السيارة الأولى، وإصابة قائد السيارة الأولى بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليُسرى.

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفي أبو تشت المركزي بقنا، وأفاد قائد السيارة الثانية بمضمون ما تقدم.

سوهاج صيدلي نقل سائق طبية

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