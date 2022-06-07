شهيد السنابل الذهبية.. مصرع شيال صعقا بالكهرباء في سوهاج

لقي عامل في منتصف العشرينات من العُمر، مصرعه صعقًا بالكهرباء؛ اثناء نقله كمية من القمح سقطت منه شيكاره واستند على أحد الحوائط يتدلى منه سلك كهربائي فحدث له صعق كهربائي؛ ما أدى إلى وفاته، بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول المدعو (حمد الله ا ع ح- 24 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (أحمد ع ح ا- 59 سنة- عامل ويقيم بذات الناحية)، قرر أن نجله المذكور عامل باليومية "شيال"، بمطحن لتجميع القمح وأثناء نقله القمح سقطت منه شيكاره فقام بالاستناد على أحد الحوائط يتدلي منه سلك كهربائي فحدث له صعق كهربائي؛ ما أدى إلى وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية وتوقف عضلة القلب، نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.