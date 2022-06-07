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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. فيديو

مصطفي قمر بصحبه زوجته
مصطفي قمر بصحبه زوجته

احتفل الفنان مصطفي قمر بمناسبة عيد ميلاد زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر مصطفي قمر فيديو من الاحتفال، وعلق عليه كاتبًا: “عيد ميلاد سعيد زوجتي الجميلة الرائعة، أنا سعيد جدًا بالاحتفال بعام آخر في حياتي معك، أتمنى أن يمتلئ يومك بكل السعادة والفرح والحب الذي يمكن أن يحمله قلبك”.

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البوب ستار مصطفى قمر يتألق في حفل تخرج طب الإسكندرية.. صور

يذكر أنه أحيا النجم مصطفي قمر واحده من اقوي حفلات التخرج احتفالا بالدفعة الأخيرة من كلية طب جامعة الإسكندرية وذلك وسط حضور الآلاف من الطلاب.

حضر قمر بصحبة مدير أعماله علي رشاد وشقيقه حمادة قمر وصعد إلى مسرح الحفل ليقدم أشهر أغانيه وسط صيحات وتفاعل جميع الطلاب.

وقام بغناء العديد من أشهر أغانيه ومنها لسه حبايب و السود عيونه و منايا و حبيب حياتي وبسلم عليك والليله دوب وأهدى أغنيته اه (ياواد يا اسكندراني) لجمهوره ومحبيه خصوصا انه يحتفل معهم بالاسكندريه وسط أجواء من الفرح والرقص بينهم. 

واستمر الحفل لأكثر من ساعتين وبعد انتهاء الحفل قام الجميع بالالتفاف حول نجمهم المفضل لالتقاط الصور السيلفي و التذكاريه معه.

يذكر أنه سيجتمع الفنان مصطفى قمر والفنانة سمية الخشاب في مسلسل ظروف خاصة – حق ضايع، وذلك بعد غيابهما عن العمل سويًا منذ 19 عامًا في فيلم “بحبك وأنا كمان”.

وتدور قصة مسلسل “ظروف خاصة” في إطار إجتماعي أكشن تشويقي، وجاري التعاقد باقي أبطال العمل من أجل بدأ التصوير بعد إجازة عيد الأضحى المقبل.
ومن المقرر انطلاق تصوير مسلسل “ظروف خاصة” بعد إجازة عيد الأضحى ومن المتوقع عرضة في نهاية هذا العالم.
وغاب الفنان مصطفى قمر عن المشاركة في الماراثون الرمضاني الماضي 2022، حيث خرج من السباق بمسلسل “حكم نهائي” في آخر لحظة لعدة أسباب، وتعاقد قمر على مسلسل ظروف خاصة – حق ضايع، ويشاركه البطولة عدد من ألمع النجوم، من إخراج محمد عبدالخالق، وإنتاج محروس المصري.

وكانت آخر أعمال مصطفى قمر مسلسل “فارس بلا جواز”، الذي عرض في السباق قبل الماضي 2021 وشاركه البطولة الفنانة داليا مصطفى، طارق عبدالعزيز، محمد ثروت، سليمان عيد، طارق الإبياري، ومحمد طعيمة، والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

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