أحمد برادة: الشوربجي منح مصر ألقابا عديدة ومعاه الجنسية الإنجليزية من زمان

كشف أحمد برادة نجم المنتخب الوطني الأسبق للاسكواش كواليس مكالمته مع محمد الشوربجي الذي اتخذ قرارا بتمثيل إنجلترا في لعبة الاسكواش بدلا من مصر.



قال برادة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أول مرة أتكلم مع محمد الشوربجي انهاردة، جاب 47 بطولة لمصر، والناس هتنسى اللي عمله من أول بكرة لأن دي مش كرة قدم ده اسكواش".



أضاف: "بحاول أتواصل مع محمد الشوربجي إنه يرجع مصر، ومعرفش ده قانونا ينفع ولا لا".



وختم حديثه قائلا: "محمد الشوربجي منح مصر العديد من الألقاب وواخد الجنسية الإنجليزية من زمان واتكلمت مع والدته والناس دي طيبة بتحب مصر".