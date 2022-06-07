أيام القاهرة السينمائية| عرض فيلم البحر أمامكم بسينما زاوية 9 و12 يونيو

يُعرض الفيلم الروائي الطويل "البحر أمامكم" للمخرج اللبناني إيلي داغر، يومي 9 و12 يونيو الجاري، بسينما زاوية بالقاهرة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أيام القاهرة السينمائية المستمرة حتى 21 يونيو الجاري، بمشاركة 13 فيلما متنوعا.



"البحر أمامكم" فيلم روائي طويل، مدته حوالي 115 دقيقة، إنتاج مشترك بين فرنسا ولبنان وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، فاز بجائزة منصة الجونة السينمائية في دورته الخامسة كأفضل مشرع ضمن المشاريع في مرحلة التطوير، وعُرض عالميا لأول مرة ضمن أسبوع المخرجين بمهرجان "كان" السينمائي الدولي العام الماضي.



الفيلم تدور أحداثه حول فتاة لبنانية تدعى "جنى" تعود من فرنسا إلى وطنها في بيروت، والذي فرت منه بعد عدة تجارب سيئة مرت بها، لتجد نفسها تحيي روابط حياتها المألوفة التي أصبحت غريبة بعد رحيلها، الفيلم من تأليف وإخراج إيلي داغر في أولى تجاربه الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته منال عيسى، ويارا أبو حيدر، وربيع الزاهر، وروجر آزار.