عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل ساعات من انطلاقه.. تفاصيل مسلسل الثمانية تأليف تركي آل الشيخ

صدى البلد

ينطلق عرض مسلسل "الثمانية" بطولة الفنان آسر ياسين وخالد الصاوى ومن تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيةالسعودية، على منصة شاهد الخميس المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة "شاهد"، الإعلان الترويجي للمسلسل، وجاءت خلال الإعلان جملة التشويق: عايشين براحدود خيالك، ومتحكمين بحاجات وناس كتير، إنت جاهز للانتقام.
 

قصة مسلسل الثمانية

تدور قصة مسلسل "الثمانية" حول قتل فتاة، حيث يبدأ حبيبها الفنان آسر ياسين ووالدها في الانتقام لها، ويظهر فيمابعد أن سبب قتلها هو والدها كعقاب له على بعض أفعاله، لتبدأ رحلة الانتقام.

وتدور الأحداث في إطار من الحركة والإثارة، حيث ظهر الفنان آسر ياسين في مشاهد انفجارات وتبادل إطلاق نار.

أبطال مسلسل الثمانية

مسلسل "الثمانية" من تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، وإنتاج Rozam، إخراج أحمدمدحت، بطولة آسر ياسين، وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، ومحمد علاء، وفراس سعيدونخبة من النجوم العرب.

خالد الصاوى يكشف عن تفاصيل شخصيته فى مسلسل الثمانية

وكشف الفنان خالد الصاوى، عن تفاصيل شخصيته فى مسلسل “الثمانية” عبر حسابه بموقع التواصل  الاجتماعى“فيسبوك المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد. 

وكتب خالد الصاوى: "ناصر المنشاوي، تصدير واستيراد اغذية ومشروبات، تلاحقه الشبهات والتحريات بلا جدوى إذانه يتقن العمل في النور، ويتقن الجرائم في الظلمة، اسرع من أي خصم واشد تنكيلا، اجتماعي جدا ظاهريا، لكنهمستوحد وموروط في شرنقته التي صنعها للدفاع ثم صارت سجنا معقولا له ولذكرياته المرة ، وضلالات العظيم المضطهد،وهلاوس التلاطم بين نطفة الادمية فيه وغدر البشر والقدر، وقد وصل لاخر الخط ، الان سيقتل خصومه جميعا ، اوسينتحر بعنجهية قبل قتله".

مخرج مسلسل الثمانية

وكشف المخرج أحمد مدحت كواليس تحضير المسلسل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب أحمد مدحت: حقائق عن الثمانية، أول جلسة جمعتني مع المستشار تركي آل الشيخ كانت يوم ٢٠٢٠/١١/١٩ و منوقتها بدأت الترتيبات و التحضيرات لمسلسل الثمانية  و اشترك في هذا العمل ٢٢ جنسية مختلفة !! سواء أمام أو خلفالكاميرا .".


وأضاف أحمد مدحت :"استمر التصوير ١٠٠ يوم ( ١١ حلقة ) و تم التصوير بكاميرا Arri mini Alexa LF و العدساتCookes Full - frame x 1.8 Anamorphic ، تم التصوير في أماكن متعددة بالقاهرة بالإضافة إلي ليل / باريس ( فرنسا ) و مراكش ( المغرب ) . 


وتابع المخرج أحمد مدحت: استمر المونتاج حوالي ١١ شهرا و من أكبر الصعوبات اللي واجهتنا في العمل ده الكورونا والمحاذير اللي كانت عاملاها الدول عشان  الكورونا و مستجداتها و ده وقف الشغل كتير بالإضافة إلى الترتيبات نفسها.

تركى آل شيخ يروج لمسلسل الثمانية

نشر المستشار  تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية البوستر الدعائي لمسلسل ( الثمانية ) وهو اول مسلسل من تأليفه.
مسلسل الثمانية بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي ومحمد علاء وريم مصطفي ومحمود البزاوي وحنان سليمان، وفي ظهور خاص النجوم محمد ممدوح وغادة عادل و العديد من النجوم العرب و الأجانب.


 

تركي آل الشيخ خالد الصاوي المستشار تركي آل الشيخ ريم مصطفي الفنان آسر ياسين آسر ياسين تركي ال شيخ محمد ممدوح غادة عادل مستشار تركي آل الشيخ المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه مسلسل “الثمانية” الفنان خالد الصاوي منصة شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ترشيحاتنا

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

الكنيست الإسرائيلي يسقط قانون شرعنة الاحتلال في الضفة الغربية

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

سر طلب الفنانة آمال رمزي الحصول على لقب الدنجوان.. واسمها الحقيقي

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية 2022 بنسبة نجاح 74.77 %

تسريب نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2022 قبل اعتمادها رسميًا..والمحافظة: غير صحيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

الصحة الكندية: علينا التأهب لمواجهة أوبئة جديدة مثل جدري القرود والتهاب الكبد

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ