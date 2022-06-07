قبل ساعات من انطلاقه.. تفاصيل مسلسل الثمانية تأليف تركي آل الشيخ

ينطلق عرض مسلسل "الثمانية" بطولة الفنان آسر ياسين وخالد الصاوى ومن تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيةالسعودية، على منصة شاهد الخميس المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة "شاهد"، الإعلان الترويجي للمسلسل، وجاءت خلال الإعلان جملة التشويق: عايشين براحدود خيالك، ومتحكمين بحاجات وناس كتير، إنت جاهز للانتقام.



قصة مسلسل الثمانية

تدور قصة مسلسل "الثمانية" حول قتل فتاة، حيث يبدأ حبيبها الفنان آسر ياسين ووالدها في الانتقام لها، ويظهر فيمابعد أن سبب قتلها هو والدها كعقاب له على بعض أفعاله، لتبدأ رحلة الانتقام.

وتدور الأحداث في إطار من الحركة والإثارة، حيث ظهر الفنان آسر ياسين في مشاهد انفجارات وتبادل إطلاق نار.

أبطال مسلسل الثمانية

مسلسل "الثمانية" من تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، وإنتاج Rozam، إخراج أحمدمدحت، بطولة آسر ياسين، وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، ومحمد علاء، وفراس سعيدونخبة من النجوم العرب.

خالد الصاوى يكشف عن تفاصيل شخصيته فى مسلسل الثمانية

وكشف الفنان خالد الصاوى، عن تفاصيل شخصيته فى مسلسل “الثمانية” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى“فيسبوك المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد.

وكتب خالد الصاوى: "ناصر المنشاوي، تصدير واستيراد اغذية ومشروبات، تلاحقه الشبهات والتحريات بلا جدوى إذانه يتقن العمل في النور، ويتقن الجرائم في الظلمة، اسرع من أي خصم واشد تنكيلا، اجتماعي جدا ظاهريا، لكنهمستوحد وموروط في شرنقته التي صنعها للدفاع ثم صارت سجنا معقولا له ولذكرياته المرة ، وضلالات العظيم المضطهد،وهلاوس التلاطم بين نطفة الادمية فيه وغدر البشر والقدر، وقد وصل لاخر الخط ، الان سيقتل خصومه جميعا ، اوسينتحر بعنجهية قبل قتله".

مخرج مسلسل الثمانية

وكشف المخرج أحمد مدحت كواليس تحضير المسلسل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب أحمد مدحت: حقائق عن الثمانية، أول جلسة جمعتني مع المستشار تركي آل الشيخ كانت يوم ٢٠٢٠/١١/١٩ و منوقتها بدأت الترتيبات و التحضيرات لمسلسل الثمانية و اشترك في هذا العمل ٢٢ جنسية مختلفة !! سواء أمام أو خلفالكاميرا .".



وأضاف أحمد مدحت :"استمر التصوير ١٠٠ يوم ( ١١ حلقة ) و تم التصوير بكاميرا Arri mini Alexa LF و العدساتCookes Full - frame x 1.8 Anamorphic ، تم التصوير في أماكن متعددة بالقاهرة بالإضافة إلي ليل / باريس ( فرنسا ) و مراكش ( المغرب ) .



وتابع المخرج أحمد مدحت: استمر المونتاج حوالي ١١ شهرا و من أكبر الصعوبات اللي واجهتنا في العمل ده الكورونا والمحاذير اللي كانت عاملاها الدول عشان الكورونا و مستجداتها و ده وقف الشغل كتير بالإضافة إلى الترتيبات نفسها.

تركى آل شيخ يروج لمسلسل الثمانية

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية البوستر الدعائي لمسلسل ( الثمانية ) وهو اول مسلسل من تأليفه.

مسلسل الثمانية بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي ومحمد علاء وريم مصطفي ومحمود البزاوي وحنان سليمان، وفي ظهور خاص النجوم محمد ممدوح وغادة عادل و العديد من النجوم العرب و الأجانب.



