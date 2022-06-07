حققنا المستهدف.. زراعة المنيا: وصلنا لـ 450 ألف أردب قمح هذا العام

قال الدكتور إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن الجميع يعمل بالمحافظة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المزارع ب 65 جنيها للأردب من أجل تحفيزه للتوريد.

وأضاف “رضوان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المساحة المنزرعة العام الماضي قدرت ب240 ألف فدان، وهذا العام وصلت ل250 ألف فدان، بزيادة عن العام الماضي، إلى جانب الوصول إلى 450 ألف أردب فى نفس التاريخ، وتم تحقيق المستهدف.

وتابع أنه يتم تحفيز الموردين والفلاحين ويتم تشجعيهم على التوريد، لافتا: “نحن أول محافظة تصل للمستهدف من التوريد”، لافتا إلى أنه كان هناك مشاكل بسيطة فى التوريد وتم حلها، حيث إنه تم تشكيل لجنة من سلامة الغذاء والتمويل وغيرها.