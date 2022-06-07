التعليم تكشف موعد إرسال نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي للمدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إرسال نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي للمدارس.

حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة للجزء الإلكتروني في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، فالوزارة سوف تقوم بـ إرسال نتائج طلاب الأول والثاني الثانوي للمدارس يوم الخميس 9 يونيو 2022 بعد مراجعتها وتدقيقها.

وأضاف وزير التربية والتعليم: سوف تعمل المدارس على حساب الدرجات الكلية ، لـ إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المدارس الأسبوع المقبل.

هل تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي مركزيا من “وزارة التعليم”؟

نفى الدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم ، اعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي مركزيا من الوزارة

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي لا تعلن مركزيا من جانب وزارة التربية والتعليم ، ولكنها تعلن في المدارس مثل نتائج باقي صفوف النقل.

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالدرجات وليس التقديرات

وأكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني ، ستكون بالدرجات.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أنه لا صحة لـ إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية العام بدون درجات في شكل اجتياز أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض.

آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ، الطالب الذي سيحصل على 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سيكون ناجحا فيها.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه إذا حصل الطالب على اقل من 50% من درجات المادة في مجموع الترمين ، سيكون ملزما بدخول امتحانات الدور الثاني.

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه تم التشديد على المدارس بأن اي طالب تحرر له محضر لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأسباب تقنية، سيعتبر اجتاز، لتعرضه لمشكلة تقنية خارجة عن إرادته.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذي تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن محررا له محضرا بتعرضه لمشكلة تقنية ، فسوف يدخل امتحانات الدور الثاني.

تفاصيل نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التقارير النهائية التي تثبت نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وقال وزير التربية والتعليم : انتهت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنجاح كبير في الترم الثاني بحمد الله وتوفيقه، ونجحنا في أن تمتلك جمهورية مصر العربية منظومة امتحانات إلكترونية وبنية تحتية في المدارس الرسمية والرسمية لغات تعمل بكفاءة ممتازة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية لم تشهد أي حالة تسريب في أسئلتها قبل بدء اللجنة نهائيا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن حالات تداول الأسئلة الورقية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، هي مسئولية الإدارات التعليمية التي تولت مهمة الجزء الورقي في هذه الامتحانات مثل كل سنوات النقل.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور التقارير التي نشرها وزير التربية والتعليم والتي تكشف حجم الإنجاز والنجاح في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الصف الاول الثانوي

الصف الثاني الثانوي