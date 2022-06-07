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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتابع موقف توريد محصول القمح للشون والصوامع

صدى البلد

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد 85 ألفا و34 طنا و467 كيلو من الأقماح حتى الان، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات.

ووجه اللواء طارق الفقي، بالتنسيق المستمر بين مديريات " التموين، والزراعة، وكافة الجهات المعنية"؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أية كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

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وكان قد عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء أحمد الشمندي نائب مدير أمن سوهاج، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

تناول الإجتماع آخر المستجدات، والوضع الراهن فيما يخص تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، واليات تنفيذ القرارات الصادرة، وماتم تنفيذه بالفعل والمتبقي، وأبرز المعوقات، وأكد المحافظ علي  أهمية وضع الحلول المناسبة وغير التقليدية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة للتعديات بمختلف صورها.

ووجه "الفقي" بالتنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية، ومديرية أمن سوهاج لتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وتطبيق القانون، ومنع التعدي على أي شبر من الأراضي الزراعية، والعمل على إزالة التعديات في المهد.

سوهاج أدرب القمح القمح توريد محافظ

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