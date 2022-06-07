صحة سوهاج: قدمنا الخدمات الأساسية ل5336 مواطنًا بوحدة الأسرة بالديابات خلال 3أشهر

أكد الدكتور محمد عاطف المشنب، مدير الرعاية الأساسية بمديرية صحة سوهاج، والمسؤول عن الوحدات الصحية بالمحافظة، ردًا على ما تم نشره على موقع صدى البلد، عن مشكلة وحدة صحة الأسرة بالديابات، بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، أن الوحدة تعمل من خلال انتداب أطباء مستشفيات أخرى للتناوب بها عدد من أيام الأسبوع، مؤكدًا تقديم الخدمات إلى 5336 مواطنًا، خلال ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن وحدة صحة الأسرة بالديابات، لها تردد من المواطنين ومُسجل بمديرية الصحة بسوهاج، حيث تُقدم الوحدة عدد من الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين بالقرية، وينشر لكم موقع صدى البلد، إحصائيات مديرية الصحة بسوهاج عن تردد ابناء الديابات على وحدة صحة الأسرة، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأتية:"فبراير- مارس- إبريل).

وتردد الوحدة الصحية بالديابات خلال شهر فبراير:"تسجيل مواليد 38- وفيات 90- عيادات كشف 840- عيادة تنظيم أسرة 120- عيادة اسنان 70- تطعيمات 185- متابعة أطفال 173- متابعة حوامل جُدد 18- متابعة حوامل مترددين 17- طؤاري 11- معمل 320".

كما تردد الوحدة الصحية بالديابات خلال شهر مارس:"تسجيل مواليد 30- وفيات 2- عيادات كشف 749- عيادة تنظيم أسرة 130- تطعيمات 212- متابعة أطفال 212- حوامل جدد 30- حوامل متردد 7- اسنان 120- طؤاري 24 - معمل 363".

كما تردد الوحدة الصحية بالديابات خلال شهر إبريل:"مواليد 41- وفيات 2- عيادات 558- تنظيم أسرة 194- تطعيمات 218- متابعة أطفال 187- متابعة حوامل جدد 23- حوامل مترددين 35- اسنان 68- طؤاري 7- معمل 242".

وذلك بإجمالي عدد 5336 مواطنًا، تم تقديم الخدمات الطبية الأساسية اللازمة لهم من خلال وحدة صحة الأسرة بالديابات بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، خلال الثلاثة أشهر "فبراير- مارس- إبريل".

وأشار مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بسوهاج، إلى أن وحدة صحة الأسرة بالديابات مُدرجة ضمن خطة المديرية لعام 2022؛ للتطوير وانتداب فريق طبي للعمل بالوحدة طوال أيام الاسبوع، واستقبال مرضى القرية والقرى المجاورة لها.

ولفت إلى أن القوافل الطبية المجانية تتواجد بالوحدة الصحية بالديابات كل فترة، ويتم من خلالها فحص العديد من ابناء القرية وتشخيص حالاتهم المرضية وصرف العقاقير الطبية للمواطنين بالمجان التام.

وأوضح أن مديرية الصحة بسوهاج، تحاول تغطية الوحدات الصحية الرئيسية بالمجمعات القروية، محاولاً تغطية بقية الوحدات بالانتداب الجزئي "حضور طبيب يومين بالاسبوع على الأقل"، مُشيرًا إلى أنه قد تم إبلاغ وزارة الصحة والإسكان باحتياجات المحافظة لكوادر طبية تُكلف بالعمل بمستشفيات سوهاج ووحداتها الصحية.

ويأمل "المشنب" أن يأتي عدد الأطباء المُكلفين بالعمل في سوهاج، يُغطي احتياج المحافظة؛ لتشغيل أكثرية وحدات القرى الصحية بصفة مستمرة؛ لتوفير كافة احتياجات المواطنين الطبية والعلاجية.

ولفت إلى أن وحدة أسرة الديابات بقرية الديابات بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، تؤدي خدمات صحية بالفعل ولديها عدد من المتوافدين، كما يتم امدادها بقوافل طبية من مستشفى أخميم المركزي.

وكان "صدى البلد" قد نشر تقريرًا بالفيديو يرصد فيه مطالبات أهالي قرية الديابات بافتتاح وحدة صحة الأسرة بالقرية؛ لخدمة المواطنين.