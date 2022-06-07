مخاطر الهجرة غير الشرعية ورشة عمل للقومي لحقوق الإنسان بكفر الشيخ

انطلقت أمس الأحد الموافق 6/6/2022 بمحافظة كفر الشيخ فاعليات ورشة العمل بعنوان " رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر" والتي تنظمها وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين 6: 8 يونيه 2022.

مخاطر الهجرة غير الشرعية

وبدأت أولى ورش العمل بقرية " مغيزل " مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتأتي هذه الورشة في إطار رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية ، واستهدفت الورشة مجموعة من الفئات منها الشباب والمشايخ والرائدات الريفيات، وناقشت الورشة عدة محاور دارت حول التداعيات والأسباب التي أدت إلى تفاقم مثل تلك الظاهرة، فضلاً عن الإستماع إلى آراء المشاركين من خلال تقديم وطرح المقترحات والتوصيات حول تلك الظاهرة وسبل الحد منها.

واستعرض فريق عمل المجلس الجهود والتدابير المبذولة من قبل الدولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية التي تمثلت في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر 2016/ 2022

وتنظم هذه الورشة بالتنسيق والتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الشباب والرياضة ، ومحافظة كفر الشيخ ، حيث يستكمل المجلس اليوم باقي ورش العمل بقرية الجزيرة الخضراء مركز مطوبس ، قرية البرلس مركز البرلس.

وإذ يولي المجلس اهتماما بالغاً بقضية الهجرة غير الشرعية نظرا لتأثيرها علي العديد من مبادئ، ومعايير حقوق الإنسان وتماشياً وإنفاذاً لبنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان( 2021- 2026).

"ورشة العمل بعنوان " رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

"ورشة العمل بعنوان " رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر