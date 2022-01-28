وزيرة الهجرة: حياة كريمة ومراكب النجاة قامتا بالحد من الهجرة غير الشرعية.. فيديو

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الدولة ضد الهجرة الغير شرعية، مؤكدا أن الرئيس السيسي قد أعلن في عام 2016 أن الدولة نجحت بكافة أجهزتها في عدم خروج أى مركب شرعية من سواحل الدولة.

وأضافت نبيلة مكرم خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة قامت بإطلاق مباردة “مراكب النجاة ” في عام 2019 ، وعملنا على التعريف بثقافة الدولة، وقمنا بعدد من الزيارات التي كانت طاردة لأبنائها، وكان بيطلع منها هجرة غير شرعية.

وتابعت نبيلة مكرم، أن "الدولة مع المواطن الراغب في الهجرة ولكن بطرق شرعية، مؤكدة أنه كان هناك تواصل مع الشباب بالقرى، وأطلعناهم على جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع وجود المركز المصري الألماني الذي يعد المركز الأول من نوعه على الأرض المصرية والذي يطلع الشباب على احتياجات سوق العمل الألماني والتقدم لشغل عدد من الوظائف وتأهيل الشاب للعمل بهذا السوق".

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه لا بد أن نشكر وزارة الدفاع والداخلية على ما تقوم به من مجهود رصد أى محاولة للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن دول العالم أشادت بالدولة المصرية بملف الهجرة غير الشرعية.

وأكدت نبيلة مكرم، ان محافظة المنيا كانت أعلى محافظة في الهجرة غير الشرعية، تليها الغربية وكفر الشيخ، والفيوم، ولكن بفضل مبادرة حياه كريمة ومراكب النجاة قاموا بمجهود جبار للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية.