عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور للخطيب: تعالى نقعد ونحط إيدينا في إيد بعض

مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يوجد أحد فوق القانون في مصر ومن يخطئ تتم محاسبته، وشدد رئيس القلعة البيضاء على أنه تتم محاكمته في قضايا حصل فيها على براءة.

وعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بحضور أعضاء المجلس، في مقر القلعة البيضاء للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي.

وقال رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي اليوم :” بأقول للكابتن محمود الخطيب كفاية..البلد مش ناقصة، تعالى نقعد ونحط إيدينا في ايد بعض لمصلحة البلد، وبحاول من ناحيتي تهدئة الأمور.

مش هسيب حقي .. مرتضى منصور يقدم بلاغا ضد رئيس رابطة الأندية المحترفة

صراع جديد.. مرتضى منصور: الزمالك لن يتعامل مع رابطة الأندية المحترفة

كما تابع أن الرياضة والسياسة وجهان لعملة واحدة والدليل على ذلك استبعاد روسيا من المنافسات الرياضية بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وقال رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادي:” انا راجل سياسي وكان لي دور في ٣٠ يونيو “.

وشدد مرتضى منصور على أنه ضد التحفيل بين جماهير القطبين، ونريد الحفاظ على استقرار مصر في الفترة المقبلة.

مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك مصر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محمود الخطيب الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

التعليم توضح آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

ترشيحاتنا

وزير العدل: مكافحة التطرف باتت من أهم شواغل الدولة المصرية والمجتمع الدولي

العدل: أبرز مرتكزات التطرف تتمثل في تجفيف منابعه الفكرية

مرتضى منصور: التعاون السعودي لا يستطيع بيع مصطفى فتحي لـ الأهلي

الشرطة البريطانية تغلق منطقة البرلمان للتعامل مع طرد مشبوه

بدء تدريب معلمات رياض الأطفال بالجيزة .. الخميس

الزمالك: سداد مستحقات ماريتمو واستأنفنا ضد غرامة لشبونة ولاتصالح مع كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

فيديو

أول إجراء من الإسكواش المصري بعد تمثيل محمد الشوربجي لمنتخب انجلترا.. فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

حقيقة خلاف العوضي وياسمين .. القصة كاملة | فيديو جراف

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ