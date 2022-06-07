مرتضى منصور للخطيب: تعالى نقعد ونحط إيدينا في إيد بعض

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يوجد أحد فوق القانون في مصر ومن يخطئ تتم محاسبته، وشدد رئيس القلعة البيضاء على أنه تتم محاكمته في قضايا حصل فيها على براءة.

وعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بحضور أعضاء المجلس، في مقر القلعة البيضاء للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي.

وقال رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي اليوم :” بأقول للكابتن محمود الخطيب كفاية..البلد مش ناقصة، تعالى نقعد ونحط إيدينا في ايد بعض لمصلحة البلد، وبحاول من ناحيتي تهدئة الأمور.

كما تابع أن الرياضة والسياسة وجهان لعملة واحدة والدليل على ذلك استبعاد روسيا من المنافسات الرياضية بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وقال رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادي:” انا راجل سياسي وكان لي دور في ٣٠ يونيو “.

وشدد مرتضى منصور على أنه ضد التحفيل بين جماهير القطبين، ونريد الحفاظ على استقرار مصر في الفترة المقبلة.