مرتضى منصور: التعاون السعودي لا يستطيع بيع مصطفى فتحي لـ الأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن نادي التعاون السعودي لا يستطيع بيع مصطفى فتحي لاعب الفريق السابق للأهلي ، لأن النادي السعودي لم يسدد باقي قيمة الصفقة.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن الزمالك ينتظر قيمة صفقة بيع مصطفى محمد لجالاتا سراي يوم 30 يونيو الجاري، موضحا أنه كان يرغب في بيع اللاعب بعشرة ملايين دولار، ولكن اللجنة السابقة لإدارة النادي باعت مصطفى محمد بـ6 ملايين دولار وبالتقسيط.



وعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بحضور أعضاء المجلس، في مقر القلعة البيضاء للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي.

