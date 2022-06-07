وكيل صحة الغربية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفي أبيار

تفقد الدكتور أسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، تقديم الخدمة الطبية، بمستشفي كفر الزيات العام، ومستشفي إبيار المركزي، والوقوف على مدى انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار الحرص على تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة على المستشفيات.





وأجرى " بلبل" مرورا على قسم الإستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية المختلفة بالمستشفيات المذكورة، والتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة، وكذلك الأطباء المتدربين بالزمالة المصرية ، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى بالأقسام الطبية.

ووجه وكيل الوزارة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى ، والحرص علي سلامة المرضي والمترددين علي المستشفي بالاهتمام بصيانة المصاعد الكهربائية وعقود الصيانة ، مشدداً علي إدارة مستشفي كفرالزيات العام، بمخاطبة شركة الأمن لزيادة طاقم الأمن والمشرف المسئول، لعدم التقصير في أداء عملهم داخل المستشفى، حرصاً على كفاءة الخدمات.

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