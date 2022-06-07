الزمالك: سداد مستحقات ماريتمو واستأنفنا ضد غرامة لشبونة ولاتصالح مع كهربا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مستحقات نادي ماريتمو البرتغالي المستحقة لدى النادي الأبيض سيتم سدادها قبل 30 يونيو الجاري حتى لا يتعرض النادي لإيقاف القيد مجددا.



وأوضح أن الزمالك تقدم باستئناف أمام المحكمة الرياضية في قضية سبورتنج لشبونة ضد القلعة البيضاء، ويتم النظر في الاستئناف.



وفيما يخص قضية كهربا:" قال لا تصالح مع اللاعب وسيدفع كهربا المبلغ المستحق عليه للزمالك، وفي حالة عدم السداد سيتم إيقافه وسيدفع المبلغ أيضا".



وعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بحضور أعضاء المجلس، في مقر القلعة البيضاء للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي.