مرتضى منصور: لن يتم حرمان الزمالك من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ناديه لن يواجه أي مشكلة فيما يتعلق بالمشاركة في البطولات الأفريقية، والنادي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا بصورة طبيعية، مشددا على أن النادي يقوم بتسوية كافة القضايا في الفترة الحالية ولا توجد أي مشكلة.



وقال مرتضى منصور :" أشكر هاني أبو ريدة المحترم وموقف المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لا توجد به أزمة وسيتم إرسال تسوية بالأمر والزمالك سيشارك بدون أزمة".



وعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بحضور أعضاء المجلس، في مقر القلعة البيضاء للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي.