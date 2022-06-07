صحة البحيرة تغلق 95 منشأة طبية وتحرير 213 إنذار مخالفات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها علي التراخيص وتوافر الإشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها وإتخاذ مايلزم تجاه المخالف منها.

هذا وقد صرح هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ان إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت بحملات مرورية مكبرة خلال شهر مايو الماضىأسفرت عن إصدار ٩٥ قرارغلق إداري لمنشآت طبية تعمل بدون ترخيص وتحرير ٢١٣ إنذار بالمخالفات.

كما تم فحص ١٦ شكوي ، ومحضر انتحال صفة ومحضر فض اختام و ٤ إنذارات عمالة غير مؤهلة وكذا ترخيص ٣١ منشأة خاصة جديدة.

كما أكد حمودة الجزار وكيل المديرية على جهود إدارة العلاج الحر في متابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، ودورها في إصدار التراخيص اللازمة لتلك المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.