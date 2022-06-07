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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أبو العلا البشرى وعتريس.. محمود مرسى ابنه فنان شهير واستقال من التدريس

محمود مرسى
محمود مرسى

لا أحد ينسى أبو العلا البشرى فى الدراما، وعتريس فى السينما، وهما شخصيتين قدمهما الفنان محمود مرسى الذى يحل اليوم ذكرى ميلاده والذى قدم أيضا عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والدراما المصرية. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمود مرسى. 

بداية محمود مرسى 

محمود محمد حسين مرسى أو محمود مرسى وهو من مواليد مدينة الإسكندرية، عمل كمدرس بعد تخرجه من كلية الاداب جامعة الاسكندرية الا انه قرر بعد فترة قصيرة أن يستقيل من هذه المهنة وسافر الى فرنسا ودرس الإخراج السينمائى ونفذ ماله بعد أن أمضى في فرنسا خمس سنوات فانتقل إلى لندن وعمل هناك فى إذاعة بى بى سى البريطانية، ولكن بعد تعيينه بعدة أشهر وقع العدوان الثلاثى على مصر فقرر مرسى العودة إلى وطنه، عمل فى البرنامج الثانى بالإذاعة المصرية ثم عمل مخرجاً بالتلفزيون المصرى، وفى المعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة عين محمود مرسى مدرسا، وكان بداية مشواره الفنى فى عام 1962 وذلك عندما شارك فى السينما فى فيلم بعنوان “أنا الهارب”.

ابن محمود مرسى 

أسفرت زيجة محمود مرسى وسميحة أيوب عن وجود ابن لهما يعمل فى مجال التمثيل وهو الفنان علاء محمود مرسى، والذى قدم دور فى مسلسل “عد تنازلى” مع عمرو يوسف وكندة علوش وطارق لطفى، وفى أحد اللقاءات مع الفنان محمود مرسى قبل وفاته تحدث عنه وقال أنه يميل إلى التعليم منذ طفولته وأنه كان يرى فيه الأخ والصديق ومنبع أسراره.

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أعمال محمود مرسى

يعتبر فيلم "شيء من الخوف" ( 1969 ) والذي لعب فيه دور عتريس أشهر أفلامه، وحفظ المشاهدون من الفيلم الجملة التي لا ينساها أحد "جواز عتريس من فؤاده باطل . شارك الفنان محمود مرسي في 6 أفلام بقائمة أفضل 100 فيلماً في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام ١٩٩٦: السمان والخريف ١٩٦٧، شيء من الخوف ١٩٦٩، زوجتي والكلب ١٩٧١، أغنية على الممر ١٩٧٢، ليل وقضبان ١٩٧٣، أبناء الصمت ١٩٧٤ يعتبر مسلسل "رحلة أبو العلا البشري" الذي قدمه من تأليف أسامة أنور عكاشة أشهر أعماله إلى جانب إعادة تقديمه لثلاثية نجيب محفوظ ودور السيد أحمد عبد الجواد، الذي لعبه من قبل يحيى شاهين في الثلاثية الشهيرة ، مسلسل العائلة ، لما التعلب فات نال الفنان “محمود مرسي” خلال مشواره الفني ، العديد من الجوائز والتكريمات ، حيث حصل علي جائزة التمثيل ‏الأولى عن دوره في فيلم “الليلة الأخيرة” عام 1964م، وجائزة ‏أحسن ممثل عام 1969م عن دوره في فيلم ” شيء من الخوف”، كما تم تكريمه في مهرجان الفيلم الروائي عام 1998م.   

الفنان محمود مرسي ذكرى ميلاد محمود مرسي محمود مرسى أخبار محمود مرسى Arts Entertainment

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