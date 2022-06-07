عبد الفتاح الجبالي: مدينة الإنتاج الإعلامي تقدم كافة التسهيلات للأشقاء العرب

أجرى السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والإتصال بجامعة الدول العربية ، بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي، إستقبله خلالها الأستاذ عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة، وذلك في إطار الحرص علي تعزيز التعاون المشترك، ومد جسور الصداقة مع المؤسسات والهيئات العربية الكبرى.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة ومدينة الإنتاج في العديد من المجالات الثقافية والإعلامية ، والتعاون في مجال تنظيم دورات تدريبية للكوادر الإعلامية العربية في مجالات الإنتاج والإخراج ، وإعداد البرامج الحوارية والمونتاج وهندسة الإستديوهات ، وذلك من خلال مركز التدريب والتطوير بالمدينة " UP SKIL " ، إضافة إلي وضع برتوكولات تعاون بين الجانبين ، علي غرار البرتوكولات التي وقعتها المدينة مع الجامعات العربية والمصرية ، وكذلك برامج تدريب الاعلاميين الأفارقة.

ورحب الجبالي بالسيد السفير، وأكد علي أهمية الزيارة في تدعيم أواصر الصداقة وفتح أفاق جديدة للتعاون مع جامعة الدول العربية، معرباً عن إستعداد مدينة الإنتاج الإعلامي الكامل ، لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات للأشقاء العرب، وإتاحة الفرصة للاستفادة من امكانيات المدينة التكنولوجية وخبراتها البشرية، في إعداد وتدريب الكوادر الإعلامية العربية.

وأطلع الجبالي الضيف علي إمكانيات المدينة العلمية والتكنولوجية وأهم الأنشطة بها، مشيراً إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي تعد مدينة إعلامية متكاملة، تضم بين جنباتها العديد من الإستديوهات، التي ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية ، كما تضم مركز ترميم التراث، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في الحفاظ على التراث الوثائقي السمعي والبصري وحمايته من التلف والقدم، وتضم أيضاً إستديو الدولبي أتموس والذي يعتبر أعلى تقنية تسجيل الصوت في العالم.

وتطرق اللقاء إلى المنطقة الترفيهية بالمدينة "الماجيك لاند " والتي تم تأجيرها لأحد أكبر المستثمرين العرب المتخصصين في هذا المجال في العالم، وجاري حالياً تجديدها وتطويرها.

ومن جانبه قدم خطابي الشكر علي هذا الاستقبال وهذه الزيارة الهامة، مؤكداً علي أن ما شاهده اليوم شيئاً مبهراً حيث أن مدينة الإنتاج الإعلامي، تعد واحدة من الصروح الإعلامية الكبرى في منطقتنا العربية، معرباً عن رغبته الصادقة في التعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي، في الفترة القربية القادمة ، من خلال إعداد رؤية لهذا التعاون، وخاصة التدريب في مجالات الإعلام المختلفة، والاستفادة من الامكانيات التي توفرها المدينة، في خلق كوادر إعلامية واعدة، تواكب التطور الكبير في هذا المجال.

في نهاية اللقاء قام السيد السفير، بعمل جولة تفقدية بالمدينة شملت مركز التدريب والتطوير "UP SKILL" وما يضمه من قاعات التدريب والمعامل، كما زار إستديو الدولبي أتموس، ومركز ترميم التراث، واستمع لشرح مفصل من القائمين بالإشراف على هذه المراكز إلى طرق ومراحل العمل بها وكيفية تشغيلها.