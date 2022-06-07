زيلينسكي: عقوبات الغرب لا تؤثر على روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن عقوبات الغرب ضد روسيا ليس لها تأثير على روسيا.

وحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، انتقد عدم وجود شرط وقف الهجوم الروسي لوقف إطلاق النار.

وقال زيلينسكي: "إن بعض الدول تدعم أوكرانيا، من ناحية، إلا أنها تفعل ما تستطيع كي يمكنها تخفيف العقوبات حتى لا تتأثر أعمالها التجارية".

وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، إلا أن روسيا كانت تستعد لها مسبقا.