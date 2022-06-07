تقارير: ريال مدريد يستعد للإعلان عن تجديد عقد لوكا مودريتش

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني سيعلن غدًا الأربعاء عن تجديد عقد لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش.

وبحسب صحيفة “ ماركا” الإسبانية، فأن ريال مدريد توصل لاتفاق لتجديد عقد مودريتش حتى 2023، على أن يتم توقيع العقد غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأضافت الصحيفة أن لوكا مودريتش تلقى إذنًا من منتخب بلاده الكرواتي للعودة لإسبانيا وتوقيع العقود في سانتياجو برنابيو بحضور عدد من الضيوف فقط ودون تواجد مكثف لوسائل الإعلام.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو فإن الإعلان عن تجديد عقد مودريتش سيتم قبل إعلان التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني.

وكان مودريتش قد انتقل لـ ريال مدريد عام 2012 قادمًا من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، وقادهم لتحقيق دوري أبطال أوروبا 5 مرات و 3 بطولات دوري وكأس ملك إسبانيا، و4 بطولات لكأس العالم للأندية، ومثلها لبطولة كأس السوبر الإسباني، إضافة لـ 3 بطولات لكأس السوبر الأوروبي.

ولعب مودريتش 436 مباراة مع ريال مدريد ، سجل خلالها 31 هدفًا وقدم 73 تمريرة حاسمة.