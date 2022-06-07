عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: ريال مدريد يستعد للإعلان عن تجديد عقد لوكا مودريتش

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني سيعلن غدًا الأربعاء عن تجديد عقد لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش.

وبحسب صحيفة “ ماركا” الإسبانية، فأن ريال مدريد توصل لاتفاق لتجديد عقد مودريتش حتى 2023، على أن يتم توقيع العقد غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأضافت الصحيفة أن لوكا مودريتش تلقى إذنًا من منتخب بلاده الكرواتي للعودة لإسبانيا وتوقيع العقود في سانتياجو برنابيو بحضور عدد من الضيوف فقط ودون تواجد مكثف لوسائل الإعلام.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو فإن الإعلان عن تجديد عقد مودريتش سيتم قبل إعلان التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني.

وكان مودريتش قد انتقل لـ ريال مدريد عام 2012 قادمًا من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، وقادهم لتحقيق دوري أبطال أوروبا 5 مرات و 3 بطولات دوري وكأس ملك إسبانيا، و4 بطولات لكأس العالم للأندية، ومثلها لبطولة كأس السوبر الإسباني، إضافة لـ 3 بطولات لكأس السوبر الأوروبي.

ولعب مودريتش 436 مباراة مع ريال مدريد ، سجل خلالها 31 هدفًا وقدم 73 تمريرة حاسمة.

ريال مدريد مودريتش ريال مدريد الإسباني نادى ريال مدريد لوكا مودريتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

التعليم توضح آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء 7-6-2022

موضوعات متعلقة

ذا أثلتيك: ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع تشواميني

غينيا الإستوائية تفوز على ليبيا 2-0 في تصفيات أمم أفريقيا

تأجيل انطلاق مباراة النمسا والدنمارك بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. شاهد

في مباراة مودريتش الـ 150 دوليا..فرنسا تتعادل مع كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية

ليفاندوفسكي: أريد مغادرة بايرن ولم أفكر في عروض بخلاف برشلونة

تقارير صحفية: ليفربول قدم لـ محمد صلاح العرض الأكبر في تاريخ النادي

تشكيل فرنسا لمواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

محمد الشوربجي يكشف أسباب تمثيل إنجلترا في الإسكواش: كنت احتاج للدعم ولم أجده

ترشيحاتنا

في عيد المبدعين السنوي.. وزيرة الثقافة تعلن جوائز الدولة: إحدى صور تكريم النابغين

محدش يصطاد في المية العكرة.. تطورات أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها

وزيرة الخزانة الأمريكية: التضخم في مستوى غير مقبول بسبب حرب بوتين

تقارير: ريال مدريد يستعد للإعلان عن تجديد عقد لوكا مودريتش

الخزانة الأمريكية: حرب أوكرانيا تؤثر على أسعار الطاقة والغذاء حول العالم

الحكومة تستمع للمواطن.. 4 طرق لرفع الشكاوى للوزارات وصانع القرار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

فيديو

جار البحث عن مفقودين جدد.. مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين أثناء انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

لحظة الاعتداء على بواب في مشاجرة اللبيني بفيصل.. فيديوجراف

أول إجراء من الإسكواش المصري بعد تمثيل محمد الشوربجي لمنتخب انجلترا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ