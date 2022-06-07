بعد حادثة رحمة حسن.. تعمل ايه لو كلب عضك

تعرضت الفنانة رحمة حسن لحادث عضة كلب عميقة فى مكان حساس بجسدها مما تسبب لها فى الدخول فى وعكة صحة كبيرة.

ولأن جميعنا معرض لمثل هذه الحادثة نقدم لكم كيفية التعامل مع عضة الكلب والوقاية من المخاطر الصحية المترتبة عليها وفقا لموقع “clevelandclinic”.

اغسل الجرح واستخدم صابونًا معتدلًا وقم بتشغيل ماء الصنبور الدافئ عليه لمدة خمس إلى 10 دقائق.



وأوقف النزيف بوضع قطعة قماش نظيفة على مكان عضة الكلب.



ضع كريم مضاد حيوي بدون وصفة طبية إذا كان لديك.



لف الجرح بضمادة معقمة واحتفظ بضمادة الجرح واستشر طبيبك .



قم بتغيير الضمادة عدة مرات في اليوم بمجرد أن يفحص طبيبك الجرح.



راقب علامات العدوى فى مكان عضة الكلب بما في ذلك الاحمرار والتورم وزيادة الألم والحمى.



سيرغب طبيبك في معرفة المزيد عن الكلب الذي عضك وكيف حدث ذلك ومن المحتمل أن ينظف الجرح مرة أخرى ويضع مرهمًا مضادًا حيويًا ويصف المضادات الحيوية مثل أوجمنتين إذا كان هناك قلق من العدوى.

علاج عضة الكلب عند الطبيب

بعد أي قضمة يجب أن تتأكد من أنك تعرف متى كانت آخر طلقة التيتانوس لديك وأنك على دراية بأحدث التطورات، في حين أن التطعيم ضد التيتانوس مفيد لمدة 10 سنوات ويلاحظ الدكتور سايلز، قد يوصي طبيبك بعلاج معززة إذا كان الجرح متسخًا ومر أكثر من خمس سنوات منذ آخر جرعة.

اعتمادًا على الجرح وقد يوصي طبيبك بالغرز وعلى الرغم من ذلك تُترك جروح الكلاب مفتوحة للشفاء ما لم تكن على الوجه أو إذا كان من الممكن أن تترك ندوبًا شديدة بشكل خاص إذا تركت بدون خياطة.

تزيد البكتيريا الناتجة عن اللدغات من مخاطر الإصابة بالعدوى ما يقرب من 50 ٪ من عضات الكلاب تدخل البكتيريا الضارة مثل المكورات العنقودية والعقدية والباستريلا وكذلك الكابنوسيتوفاجا .

وتختلف خطورة عضة الكلب حسب حالة الحيوان الصحية ويمكن للكلاب الوحشية غير الملقحة أن تحمل وتنقل داء الكلب لذلك سيرغب طبيبك في معرفة تفاصيل عن الكلب الذي عضك والاهتمام بعلاج عضة الكلب يهدف لمنع البكتيريا من التسبب في العدوى.