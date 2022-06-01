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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع رضيع عضه كلب الجيران في المنوفية

مصرع طفل
مصرع طفل

لقي رضيع مصرعه يبلغ من العمر ٥٠ يوما من قرية كفر الخضرة بمركز الباجور في محافظة المنوفية وذلك عقب قيام كلب بعضه أثناء تواجده مع والده.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بوفاة الطفل" ابراهيم .ن " ٥٠ يوما اثر عضة كلب.

بالانتقال تبين أنه أثناء تواجد الطفل مع والده في الشارع هجم عليه كلب الجيران وقام بعضه عقب افلاته من السلسلة التي كان تربطه أمام منزل الجيران.

حيث تم إسعافه بمستشفي الباجور وتم تحويله الي مستشفي قويسنا إلا أنه لقي مصرعه متأثرا بعضه الكلب.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قويسنا محافظة المنوفية المنوفية مدير امن المنوفية امن المنوفية مصرع رضيع قرية كفر الخضرة

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