معتصم سالم: بيراميدز لا يعتمد على كثرة الصفقات في فترات الانتقالات

كشف معتصم سالم، المدرب العام لفريق بيراميدز، عن سياسة النادي في إبرام الصفقات خلال فترات الانتقالات، مؤكدًا أن إدارة الفريق لا تتجه إلى التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، وإنما تركز على تلبية احتياجات الفريق الفنية فقط.

وقال معتصم سالم، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»، إن بيراميدز لا يتبع سياسة إبرام العديد من الصفقات خلال فترات الانتقالات، مشيرًا إلى أن النادي يكتفي بالتعاقد مع لاعب أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر.

وأوضح أن عدد الصفقات يرتبط باحتياجات الفريق من التدعيمات في المراكز المختلفة، وفقًا للرؤية الفنية ومتطلبات الجهاز الفني، بما يضمن توفير العناصر المطلوبة دون اللجوء إلى التعاقدات الكثيرة.