إعلانات الرعاة سلاح الأهلي الجديد لإقناع ياسر إبراهيم بالتجديد | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن توجه إدارة القلعة الحمراء للاستفادة من الظهور الإعلاني للاعبي الفريق في حملات الشركات الراعية، ضمن محاولاتها لإقناع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بالموافقة على تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

إعلانات الرعاة سلاح الأهلي الجديد لإقناع ياسر إبراهيم بالتجديد

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن ظهور ياسر إبراهيم في إعلان شركة السيارات الخاصة، الراعي للنادي الأهلي، إلى جانب إمام عاشور وسفيان بنجديدة، لم يكن اختيارًا عابرًا، في ظل رغبة النادي في الاستفادة من الظهور التسويقي للاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تسعى إلى توظيف العلاقة مع الشركات الراعية لمنح بعض اللاعبين فرصًا إعلانية وتسويقية تحقق لهم عوائد مالية إضافية، وهو ما قد يمثل أحد الحلول للمساعدة في تقريب وجهات النظر خلال مفاوضات تجديد عقد ياسر إبراهيم.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي يدركون تمسك اللاعب بالحصول على مقابل مالي يتناسب مع إمكانياته ودوره داخل الفريق، لكن الإدارة في الوقت نفسه تتمسك بسياسة سقف الرواتب وعدم الإخلال بالهيكل المالي داخل غرفة الملابس.

وتابع المصدر أن الاستفادة من عقود الرعاية والظهور الإعلاني قد تفتح الباب أمام تحقيق توازن بين مطالب ياسر إبراهيم المالية وسياسة النادي، من خلال توفير مصادر دخل إضافية للاعب دون الحاجة إلى رفع راتبه بصورة تتعارض مع نظام الأجور المعمول به داخل الفريق.

وتشهد مفاوضات الأهلي مع ياسر إبراهيم لتجديد عقده حالة من التعثر بسبب الاختلاف حول المقابل المالي، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الحمراء إلى حسم الملف والحفاظ على خدمات المدافع ضمن صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة.