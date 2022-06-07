مسئول بالأمم المتحدة عن نايل سات 301: به تقنيات عالية وبث دون شوشرة

علق علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، على إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301 في الفضاء .



وأضاف علاء النهري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" القمر الصناعي 301 به تقنيات عالية، وهذا القمر يستطيع إطلاق بث إذاعي وتليفزيوني خالي من الشوشرة ".

وتابع علاء النهري:" القمر الصناعي نايل سات 301 يكون على ارتفاع 36 الف كيلو متر بحيث يحافظ على دورانه مع دوران الأرض ".

وأكمل النهري :" القمر الصناعي نايل سات 301 يوفر تغطية كبيرة للانترنت لمسافات طويلة ".