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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول بالأمم المتحدة عن نايل سات 301: به تقنيات عالية وبث دون شوشرة

قمر صناعي
قمر صناعي

 علق علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، على إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301 في الفضاء .


وأضاف  علاء النهري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"   القمر الصناعي 301  به تقنيات عالية، وهذا القمر يستطيع إطلاق بث إذاعي وتليفزيوني خالي من الشوشرة ".

 

وتابع علاء النهري:"  القمر الصناعي نايل سات 301  يكون على ارتفاع 36 الف كيلو متر بحيث يحافظ على دورانه مع دوران الأرض ".

 

وأكمل  النهري :"  القمر الصناعي نايل سات  301  يوفر تغطية كبيرة للانترنت لمسافات طويلة ".

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