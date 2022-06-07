بسمة وهبة: مصر بتتبني من جديد.. ووفرت لكبار السن حياة كريمة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن القطاع الصحى شهد العديد من المبادرات العظيمة في آخر 8 سنوات، مضيفة، إننا بنبي مصر من جديد والأرقام تقول ذلك، مصر تتبني المشروعات والبنية التحتية، وتبنبي الإنسان أيضا.

وأشارت بسمة وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، إلى أن الدولة دعمت فئات كثيرة كان حقها مهضوما مثل المرأة والشباب والأيتام وذوي القدرات الخاصة، حيث تخلق الدولة لهم حياة كريمة ومستقبل أفضل وتحل مشكلاتهم التي كانت معلقة لعشرات السنوات.

وتابعت بسمة وهبة، أن عدد المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة بلغ نحو 1.3 مليون من كبار السن، بالإضافة إلى ملف المعاشات، التي زادت قيمتها، كما جرى تطوير المنظومة وهناك احترام للآدمية وكبار السن يعاملون بشكل أفضل، مضيفة: "أهلنا مبقوش يتبهدلوا في صرف المعاشات، واتوفر لهم حياة كريمة".